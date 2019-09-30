Доха, 30 сентября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Российская спортсменка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Сегодня, 30 сентября, она заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Samuel Blanck Мария Ласицкене

С первой попытки Ласицкене взяла высоту в 2,04 метра. Это был лучший результат турнира.

Таким образом 26-летняя Ласицкене становится первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Она выигрывала чемпионат мира 2015 года в Пекине и 2017 года в Лондоне.