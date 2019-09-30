Ереван, 30 сентября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня, 30 сентября, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

primeminister.am Пашинян и Лукашенко на встрече в Ереване

Приветствуя президента Белоруссии, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Уважаемый Александр Григорьевич! Очень рад встретить Вас в столице Армении — в Ереване. Завтра у нас намечается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Я думаю, что это действительно очень важное заседание, потому что с октября вступает в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а завтра мы готовимся подписать аналогичное соглашение с Сингапуром. Это означает, что круг партнеров Евразийского экономического союза расширяется, и я очень рад, что это происходит во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Уверен, что это повысит привлекательность ЕАЭС и откроет новые возможности для бизнеса во всех странах ЕАЭС. Я очень рад этой встрече, потому что мы сможем обсудить некоторые вопросы наших отношений, которые находятся на довольно хорошем уровне. Конечно, мы всегда говорим, что не надо останавливаться на достигнутом, нужно дальше развивать отношения. Конечно, Беларусь — наш стратегический партнер, очень важный партнер, и мы очень плодотворно сотрудничаем. Надеюсь, что это сотрудничество будет все плодотворнее и плодотворнее».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей речи отметил: «Никол Воваевич, спасибо большое за эту встречу, очень важную, которая предваряет завтрашнее совещание глав государств в рамках нашего экономического союза. Хочу Вас поздравить с очень эффективным председательством. Я знаю, насколько Вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ним договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны с Сингапуром проработать вопрос заключения зоны свободной торговли, я сказал ориентироваться на Никола Пашиняна, на Армению, потому что экономики наши похожи и не думаю, что Армения будет для себя делать плохо. Поэтому мы ориентировались на ваши наработки, хотя сами тоже анализировали ситуацию, и всегда Вас поддерживали, Вы не можете этого отрицать, потому что любое Ваше обращение к нам мы всегда поддерживали. Должен Вам сказать, что это, наверное, первый случай, когда буквально за год Вы смогли не просто продвинуться, а выработать соответствующее соглашение. Откровенно говоря, Сингапур должен быть благодарен Армении за такое соглашение. Но это соглашение на пользу всем государствам, в противном случае никто бы не рассматривал его, поэтому в очень оптимальные, разумные сроки было выработано это соглашение.

Я внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к белорусам. Мы такие похожие, очень трудолюбивые, многострадальные народы. Вы очень много говорите, и правильно говорите, о тех бедах, которые вы более 100 лет ощущали. Мы много говорим о том, что произошло 75−80 лет назад — во время фашизма и геноцида в Беларуси, да и армянам хватило. Поэтому история очень похожа, люди очень похожи, и мы, конечно, заинтересованы в выстраивании этих отношений.

У нас сегодня небольшой, исходя из нашего потенциала, как Вы только что отметили, товарооборот, но представьте, его могло бы не быть вообще. И у нас, и у вас многие считали: ну ладно, не будем сотрудничать, Ереван будет сотрудничать с соседними государствами. Мы тогда сказали, что нет, мы должны постепенно выстраивать отношения. И сегодня, уже после того, как Вы стали премьер-министром, я посмотрел данные: темп роста товарооборота 140% — это очень хороший темп. Мы нашли пути, особенно когда стали членами ЕАЭС, и я должен Вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш — будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия.

Я это говорю к тому, Никол Воваевич, чтобы Вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Вы знаете, если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами, и Вы должны знать, что мы всегда готовы подставить Армении плечо, всегда.

Так сложилось, что Вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству Азербайджана еще с тех времен, когда Гейдар Алиев был президентом, и мы начинали с ним работать. И с Вами у нас добрые отношения. Вы не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении. Абсолютно нет. Вот, приезжайте в Беларусь, покажите пальцем, что вам надо, мы готовы работать в интересах Армении. Поверьте, это такие отношения.

Я затронул такую недипломатическую тему, может, мне не стоило ее затрагивать, но я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Нам придется выражать чаяния армян и белорусов, нам придется с вами дружить, потому что наши народы дружны. И мы с Вами лидеры государств, которые вынуждены волю народа реализовывать. Я из этого исхожу, это не просто разговор. Вы должны поверить в мою искренность и знайте, что мы всегда хорошо будем к вам относиться, как к родным, как к братьям.

Ваш президент приезжал, встречался с армянской диаспорой в Беларуси и задал им вопрос: у вас какие претензии есть к власти? Ни один армянин не встал и не сказал, но это армяне наши, белорусские армяне, они сказали, что у нас нет никаких вопросов ни к президенту, ни к властям. Так будет всегда».

Выразив благодарность Александру Лукашенко за теплые слова, премьер-министр Никол Пашинян отметил: «Спасибо, Александр Григорьевич, за теплые слова. Вы говорили о договоре с Сингапуром. Я хочу подчеркнуть, что это результат командной работы, так как все государства-члены Евразийского экономического союза, все правительства и Евразийская экономическая комиссия очень интенсивно работали над этим документом, не только Армения и правительство Армении работали. Я хочу выразить благодарность за сотрудничество. Что касается прямоты, то мы договорились уже давно, я очень ценю это, это открытый стиль, и мы так всегда общаемся. Я думаю, что это очень важно, чтобы в наших отношениях не было темных углов, и мы всегда открыто обсуждаем все вопросы. Вы знаете, что у нас с Азербайджаном довольно непростые отношения, прямо скажем: конфликтные отношения. Мы также обсуждали этот вопрос в рамках ОДКБ. Конечно, каждое государство должно считаться с собственными интересами, но я хочу подчеркнуть, как мы уже говорили об этом, у нас есть еще и коллективные интересы, и я очень рад, что мы способны вместе работать и обсуждать все нюансы, чтобы прийти к единому мнению. Конечно, не все проблемы простые, и заниматься тем делом, которым мы занимаемся, совсем не просто. Я уверен, что у нас достаточно мудрости, достаточно храбрости и достаточно воли, чтобы решить все вопросы, и решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами, между нашими народами развивались и становились все теплее и теплее. Я в этом уверен».