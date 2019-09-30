Вашингтон, 30 сентября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. В США закончен процесс модернизации ядерных сил, заявил 30 сентября американский президент Дональд Трамп на церемонии вступления генерала Марка Милли в должность главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил.

Gage Skidmore Дональд Трамп

При этом Трамп сообщил о принятии на вооружение новой секретной военной техники.

«Вооруженные силы США стали еще мощнее, чем когда-либо, и будут становиться ещё сильнее. У нас есть новейшее оборудование, информацию о котором мы не разглашаем и о котором никто никогда не слышал», — сказал Дональд Трамп.

При этом Трамп сообщил, что ядерные силы США прошли через полную модернизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет Вашингтон занимается реализацией новой ядерной доктрины, предусматривающей принятие на вооружение ядерных зарядов малой мощности. При этом США не отказываются от превентивного применения ядерного оружия.