Москва, 30 сентября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Министерство обороны России намерено приобрести партию модернизированных беспилотных летательных аппаратов ближнего действия «Элерон-3», сообщается 30 сентября на официальном сайте госзакупок.

Mil.ru БПЛА «Элерон»

Количество беспилотников не уточняется. В сообщении указано, что в 2019 году на их закупку планируется потратить около 396 млн рублей, в 2020 году — около 306 млн, а в 2021 военные выделят на эти цели 326 млн рублей.

Тендер будет проводиться в закрытом режиме. Итоги подведут 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, роль беспилотных аппаратов в военных конфликтах продолжает усиливаться. Беспилотники используются не только для разведки и целеуказания, но и расширяют свои ударные возможности.