Москва, 31 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

31 октября

31 октября 1942 года немецкая 1-я танковая армия прорвала советскую оборону на реке Урух и начала наступление на Орджоникидзе.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в ходе которой советские десантники закрепились в районе Эльтигена и северо-восточнее Керчи.

В Белоруссии немцы начали карательную операцию «Генрих» против партизан Витебской, Калининской областей и ближайших районов Латвии. Каратели уничтожили более 20 деревень, но не смогли ликвидировать партизанские отряды.

31 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили 9 населённых пунктов на территории Венгрии.