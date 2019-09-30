Ереван, 30 сентября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Правительство Армении на внеочередном заседании сегодня, 30 сентября, утвердило проект государственного бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Дмитрий Налбандян. Старая мельница в Аштараке

Согласно проекту, доходная статья составляет 1,69 трлн драмов, расходная — 1,88 трлн драмов. Дефицит бюджета составит 182,6 млн драмов. Инфляция запланирована на уровне 4% (±1,5%).

В прикрепленном к сообщению приложении не содержалась информация относительно планируемого роста ВВП страны на 2020 год.

Проект основного финансового документа будет в установленном порядке направлен на рассмотрение и утверждение в Национальное Собрание Армении.

В госбюджете Армении на 2019 год экономический рост заложен в размере 4,9%, а инфляция — 2,7%. Совокупный объем доходов госбюджета на 2019 год запланирован в размере 1,5 трлн драмов, расходов — 1,6 трлн драмов. ($1 — 475,97 драма).