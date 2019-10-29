Москва, 30 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

30 октября

30 октября 1941 года закончилась Можайско-Малоярославецкая операция. Немецкие войска были остановлены на рубеже восточнее Волоколамска и по рекам Нара и Ока до Алексина.

С боёв на дальних подступах к городу началась оборона Севастополя (до 9 июля 1942 года).

30 октября 1943 года закрылось Московское совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, принявшее декларацию о всеобщей безопасности, требовавшую безоговорочной капитуляции фашистских государств. Было решено полностью ликвидировать фашизм в Италии и создать в ней демократическое государство. Также принято решение о создании Европейской консультативной комиссии для решения вопросов о послевоенном устройстве Европы.