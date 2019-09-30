Москва, 30 сентября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Мужчина получил огнестрельное ранение в результате дорожного конфликта, перешедшего в стрельбу на северо-западе Москвы. Об этом 30 сентября сообщил источник в экстренных службах города.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Туристской и Героев Панфиловцев. Произошло ДТП с участием легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Volvo, после аварии между водителями автомобилей возник конфликт.

В ходе перепалки один из водителей открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия.

Стрелявший, по предварительным данным, скрылся с места инцидента. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре в отношении жителя Санкт-Петербурга, который в ходе дорожного конфликта обстрелял своих оппонентов из охотничьего ружья, а затем стрелял в сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.