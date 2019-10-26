Война: Красная армия вышла на дорогу на Будапешт
Москва, 27 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
27 октября
27 октября 1941 года немцы заняли Волоколамск.
27 октября 1943 года войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов освободили более 120 населенных пунктов.
27 октября 1944 года Красная армия завершила Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, освободив норвежский город Киркенес.
Закончилась Гумбинненская наступательная операция 3-го Белорусского фронта, в результате которой советские войска продвинулись на 60 км вглубь территории Восточной Пруссии.
Дебреценская наступательная операция 2-го Украинского фронта завершилась взятием Дебрецена. Красная армия получила возможность двинуться на Будапешт.