Москва, 27 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

27 октября

27 октября 1941 года немцы заняли Волоколамск.

27 октября 1943 года войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов освободили более 120 населенных пунктов.

27 октября 1944 года Красная армия завершила Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, освободив норвежский город Киркенес.

Закончилась Гумбинненская наступательная операция 3-го Белорусского фронта, в результате которой советские войска продвинулись на 60 км вглубь территории Восточной Пруссии.

Дебреценская наступательная операция 2-го Украинского фронта завершилась взятием Дебрецена. Красная армия получила возможность двинуться на Будапешт.