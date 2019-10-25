Война: в Белоруссии высажена разведывательно-диверсионная группа
Москва, 26 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
26 октября
26 октября 1941 года 5-я армия Западного фронта перешла в наступление на Дорохово. Войска Брянского фронта начали отступать на рубеж Дубна-Касторное.
26 октября 1942 года у города Барановичи в Белоруссии высажена разведывательно-диверсионная группа «Соколы».
Партизаны из Брянских лесов и других районов начали крупный объединённый рейд на Правобережную Украину.
26 октября 1944 года силы 4-го Украинского фронта освободили в Закарпатье более 50 населённых пунктов.
Эскадренные миноносцы Северного флота ударили по норвежскому порту Вардё и другим немецким военным объектам, которыми потом завладел советский морской десант. Попытка разгромленных немецких частей эвакуироваться из Норвегии по воде была сорвана.