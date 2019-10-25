Москва, 26 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 октября

26 октября 1941 года 5-я армия Западного фронта перешла в наступление на Дорохово. Войска Брянского фронта начали отступать на рубеж Дубна-Касторное.

26 октября 1942 года у города Барановичи в Белоруссии высажена разведывательно-диверсионная группа «Соколы».

Партизаны из Брянских лесов и других районов начали крупный объединённый рейд на Правобережную Украину.

26 октября 1944 года силы 4-го Украинского фронта освободили в Закарпатье более 50 населённых пунктов.

Эскадренные миноносцы Северного флота ударили по норвежскому порту Вардё и другим немецким военным объектам, которыми потом завладел советский морской десант. Попытка разгромленных немецких частей эвакуироваться из Норвегии по воде была сорвана.