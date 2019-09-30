Пекин, 30 сентября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Современные китайские танки Type 99A способны справиться даже с новым российским основным боевым танком Т-90МС, сообщает 30 сентября телеканал CCTV со ссылкой на китайских военных.

АО «Рособоронэкспорт» Танк Т-90МС на испытаниях

Телеканал опубликовал запись с офицером-танкистом, проходящим службу в Пинцзянском танковом корпусе.

В ходе интервью китайский офицер рассказал о характеристиках бронебойных снарядов танка Type 99A. По его словам, с дистанции две тыс. метров китайский бронебойный снаряд способен пробить 680 мм гомогенной брони, что сравнимо со способностями британских снарядов с сердечником из обеднённого урана L26A1.

По словам китайского военного, на сегодняшний день бронебойные снаряды для Type 99A «являются одними из наиболее проникающих в мире».

При этом был затронут вопрос о возможности поражения современных российских танков Т-90МС.

Китайские военные считают, что российский танк уязвим для китайских бронебойных снарядов лишь частично. В частности, его «слабыми местами» являются нижняя лобовая деталь корпуса и бортовая проекция.

Блоки динамической защиты «Реликт» китайские военные расценили как весьма эффективные, но допустили их преодоление в силу скоростных параметров своего бронебойного снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заказало первую партию основных боевых танков Т-90М «Прорыв» с усиленной защитой и башней новой конструкции.