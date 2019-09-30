Чебоксары, 30 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. В Чувашии более 250 школьников и студентов по итогам социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров попали в группу риска по наркотикам. Об этом заявил министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона по итогам заседания Антинаркотической комиссии.

(сс) Wokandapix Школьник

Он уточнил, что в тестировании приняли участие 85% обучающихся в возрасте от 15 лет, 63% студентов профессиональных образовательных организаций и 42,6% студентов первых курсов вузов.

По результатам тестов в группу риска попали 113 школьников, 114 студентов сузов и 30 первокурсников из высших учебных заведений. В учебных группах, где выявлены указанные молодые люди, приняты дополнительные меры по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, ведется психокоррекционная работа с участием педагогов-психологов.

В текущем учебном году тестирование будет проводится с сентября по ноябрь среди школьников и студентов в возрасте от 13 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по состоянию на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 707 человек с диагнозом «наркомания». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число больных наркоманией снизилось на 3,5%. В отношении 1473 человек выявлен диагноз «пагубное потребление наркотических средств».

При этом по итогам января — августа число зарегистрированных наркопреступлений в республике сократилось на 2%.