Российские военнослужащие приняли участие в параде в Сухуме
Сухум, 30 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. 30 сентября военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в парадном шествии войск в честь 26-й годовщины независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
С российской стороны в шествии приняли участие два парадных расчета в составе около 100 военнослужащих, которые вместе с военнослужащими министерства обороны Абхазии прошли маршем по набережной Сухума.
Во время шествия музыкальные произведения исполнял сводный оркестр, состоящий из российских и абхазских военнослужащих.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября Абхазия отмечает День победы и независимости. В адрес президента Южной Осетии поступили поздравления от Владимира Путина и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. По столице прошел «Бессмертный полк». Состоялись церемонии возложения цветов к памятникам погибших воинов и первому президенту республики Владиславу Ардзинбе.