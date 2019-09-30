Архангельск, 30 сентября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил вице-премьеру РФ Максиму Акимову актуализированный проект северного участка железнодорожной магистрали Белкомур. Об этом Орлов сообщил в своем видеоблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Проектные работы выполнила компания «Ленгипротранс».

«Тема продолжает серьезно работать. Сделаны оценки, объем строительства мостов, строительных блоков. Более 90 млрд рублей будет стоить этот участок», — сообщил глава региона.

Представленный проект отправлен в аналитический центр для принятия решения по финансированию проекта, сообщил Орлов.

«Будем двигаться, тема важная для региона и комплексная не только для нас, но и соседних регионов», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, северный участок проекта «Белкомур» объединяет сразу несколько других реализуемых проектов: Северный широтный ход (СШХ), Мурманский транспортный узел, ПЛК «Архангельск» и непосредственно сам порт «Архангельск». По предварительным оценкам, северный участок магистрали получит загрузку в 15−17 млн тонн грузов в год.

Добавим, что в 2018 году на проект Евразийский банк развития (ЕБР) заявил о намерении сформировать кредит для реализации проекта «Белкомур» в сумме 258 млрд рублей. Однако желающих стать участником кредита так и не нашлось.

Справка:

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск.