Власти США арестовали китайского шпиона
Сакраменто, США, 30 сентября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Власти США арестовали и предъявили обвинения китайскому шпиону, 30 сентября передает агентство Reuters.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Арест
Натурализованный гражданин США Эдвард Пенг был задержан в пятницу 27 сентября в Хейворде в штате Калифорния. В понедельник 30 сентября ему были предъявлены обвинения.
Пенг обвиняется американскими властями в тайной работе на китайские спецслужбы с 2015 года по июнь 2018 года.
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