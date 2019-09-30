Сакраменто, США, 30 сентября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Власти США арестовали и предъявили обвинения китайскому шпиону, 30 сентября передает агентство Reuters.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Натурализованный гражданин США Эдвард Пенг был задержан в пятницу 27 сентября в Хейворде в штате Калифорния. В понедельник 30 сентября ему были предъявлены обвинения.

Пенг обвиняется американскими властями в тайной работе на китайские спецслужбы с 2015 года по июнь 2018 года.

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