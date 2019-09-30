Чебоксары, 30 сентября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В Чувашии комплексное обследование на употребление наркотических средств, включая осмотр врача психиатра-нарколога, проведено в отношении 4017 студентов и школьников из 105 образовательных организаций. Об этом заявил глава минздрава республики Владимир Викторов в ходе заседания Антинаркотической комиссии, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Он уточнил, что проверены 2131 учащийся школ и 1886 студентов средних и высших учебных заведений.

Выявлен 1 потребитель наркотических средств группы каннабиноидов, которого направили в наркологическую службу с организацией профилактического наблюдения. За январь — август в республике впервые выявлено девять несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — августа в регионе число зарегистрированных наркопреступлений сократилось на 2%. Из незаконного оборота изъято на 24% больше наркотических средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 сентября в республике зарегистрировано 707 человек с диагнозом «наркомания». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число больных наркоманией снизилось на 3,5%.