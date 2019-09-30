Авария произошла на электростанции в Болгарии, пострадали двое рабочих
София, 30 сентября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате аварии на электростанции «Марица-восток1», расположенной в 60 км от города Стара Загора на юге Болгарии. Об этом 30 сентября сообщает телеканал BTV.
Сообщается, что инцидент произошёл около 16:30 по местному времени. Двое рабочих должны были обследовать одну из шахт на станции по очистке сточных вод. Открыв колодец, ведущий в шахту, рабочий потерял сознание и упал внутрь шахты. Второй рабочий попытался его вытащить, но тоже пострадал.
Пострадавшие были экстренно эвакуированы и госпитализированы с тяжёлой интоксикацией и сотрясением мозга. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью, начато расследование обстоятельств ЧП.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего в колодце с коммуникациями в Воронеже во время осмотра водопроводных сетей. Ещё один человек пострадал.