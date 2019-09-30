Кабул, 30 сентября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. О своей победе на президентских выборах в Афганистане объявили оба основных кандидата — действующий президент Ашраф Гани и глава афганского правительства Абдулла Абдулла, 30 сентября передает агентство Reuters.

DFID — UK Department for International Development Ашраф Гани

«Наш результат является самым высоким, у выборов не будет второго тура» , — заявил Абдулла на пресс-конференции в Кабуле.

«Информация, которую мы получили, показывает, что за нас проголосовало от 60 до 70% избирателей» , — заявил представитель Гани Амрулла Салех.

Официальные результаты выборов, которые состоялись в субботу, 28 сентября, пока не объявлены. Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, будет проведен второй тур.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Афганистане сопровождались десятками терактов. Явка на выборах составила 2 млн из 9,67 млн избирателей.

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