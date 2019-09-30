Сеул, 30 сентября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Как сообщает корреспондент японской газеты «Санкэй симбун» в Сеуле, 30 сентября парламент Республики Корея (Южная Корея) принял резолюцию об обращении к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Оргкомитету игр с требованием запретить внос на спортивные объекты летних Олимпийских игр в Токио 2020 года японского флага «восходящего солнца», являвшегося знаменем вооруженных сил милитаристской Японии в годы вооруженных захватов стран Восточной Азии и Второй мировой войны.

Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг

Резолюция запрещает использование флага и его изображения на форме японских спортсменов, транспарантах, а также болельщиками. В ней содержится призыв правительства Республики Корея к международному сообществу разъяснять империалистический смысл флага «восходящего солнца» и не допускать его использования не только во время международных спортивных состязаний, но и при проведении любых официальных международных мероприятий.

Из присутствовавших при принятии резолюции 199 депутатов за ее поддержку проголосовали 196 парламентариев при трех воздержавшихся.