Москва, 30 сентября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают иронично улыбаться в ответ на расширение санкций США в отношении граждан РФ в связи с вмешательством в выборы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Франц Клинцевич

Член Совфеда Франц Клинцевич вспомнил строку из стихотворения Михаила Лермонтова в связи с очередными санкциями.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Строка из стихотворения Михаила Лермонтова здесь, как мне представляется, очень даже кстати», — сказал сенатор.

Возможно, это покажется кому-то и странным, но в России по сей день продолжают считать США все-таки партнером по разрешению многих конфликтов в мире, отметил он. Парламентарий надеется, что и американцы со временем придут к пониманию того, что делить им с РФ в принципе нечего.

Наверное, можно было бы ответить на эти санкции зеркально, рассуждает он.

«Но не уверен, что это надо делать. Американская сторона и так выставила себя в смешном свете, утверждая, что российский предприниматель пытался «подорвать американские демократические процессы. А потому нашим ответом вполне может стать и просто грустная ироническая улыбка», — сказал Клинцевич.

США расширили санкции против российских граждан и компаний за «вмешательство в выборы», сообщил Минфин США. По информации ведомства, указанные фирмы и физлица связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.