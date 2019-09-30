Ашхабад, 30 сентября, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Сборная Туркмении смогла завоевать 10 медалей на проходившем в Анапе Кубке мира по кикбоксингу X World Cup Diamond, передает «Медиа-туркмен».

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Обладателями «золота» стали Ислам Рахметов, Мухаммет Алтыбаев и Хаджимурад Гельдымамедов. «Серебро» отстояли Гочмурад Джуманиязов, Айназар Гылыджов и Мекан Бекмаммедов. «Бронза» досталась Акмураду Акыеву, Тайлымураду Йегелееву, Мердану Мамедову и Шохрату Ягмырадову.

Отмечается, что главными соперниками туркменских кикбоксеров на этом турнире традиционно стали спортсмены из России, Узбекистана и Казахстана.