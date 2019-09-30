Москва, 30 сентября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Штрафы для уклоняющихся от службы в Вооружённых силах России могут быть усилены в шесть раз, сообщил 30 сентября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24».

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Кроме того, штрафовать будут, например, лиц, не оповестивших военкомат о смене места работы или адреса проживания.

Чаще всего уклонисты либо скрываются от сотрудников военкоматов, либо не являются по повесткам.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — сказал Евгений Бурдинский.

По его словам, за последние пять лет число уклонистов снизилось почти вчетверо, с 6 тыс. в 2014 году, до 1,6 тыс. в 2019-м.

Напомним, на данный момент минимальный штраф за уклонение от военной службы составляет от 100 до 500 рублей.

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