Брюссель, 30 сентября, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Евробюрократы ошиблись и при оформлении санкций перепутали Венесуэлу с Боливией. Об этом свидетельствуют рабочие документы Совета Евросоюза.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Венесуэла на карте мира

В одном из решений Совета Евросоюза о введении санкций против официальных представителей Венесуэлы, вместо вице-президента этой страны был указан вице-президент некоей «Боливийской Республики Венесуэлы».

Санкции в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Расширены санкции были в июне 2018 года, в частности, в черные списки была внесена фамилия вице-президента Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Во французской версии документы Гомес была представлена как «вице-президент Боливийской республики Венесуэла».

Свою ошибку евробюрократы заметили только сейчас. В сентябре на рассмотрение в Совет Евросоюза был внесен проект решения с исправлением.

«Страница 14, вторая колонка, учетные данные. Вместо: «вице-президент Боливийской Республики Венесуэла» следует читать «Боливарианской», — сказано в документах Совета Евросоюза.

Стоит отметить, что в сентябре ЕС снова расширил санкции против Венесуэлы.