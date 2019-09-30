Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку построенных объектов Фрунзенского радиуса — нового участка пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена в составе трех станций.

«Петербургский метрополитен» Тоннель метро

Как сообщили 30 сентября в надзорном ведомстве, «чтобы уложиться в намеченные сроки, сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора накануне работали без выходных, а также в ночное время».

Специалисты Ростехнадзора проверили системы безопасности, противопожарной защиты, антитеррористическую защищенность и все другие инженерные коммуникации новых станций и перегонных тоннелей.

По итогам проверки заказчик строительства Фрунзенского радиуса — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — запросил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Это заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки, пообещали в Ростехнадзоре.

Без такого заключения экспертов ввод станций в постоянную эксплуатацию невозможен.

Напомним, Фрунзенский радиус — станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» — предполагали открыть еще в 2012 году, затем дату назначали в 2016, 2017, 2018 годах. В 2019 году срок ввода переносили несколько раз — с мая на июль, затем третью декаду августа, затем на 1 сентября, затем на 5 сентября.

Прямо во время церемонии глава города Александр Беглов отменил открытие Фрунзенского радиуса для пассажиров, поскольку не были готовы системы, отвечающие за безопасность во время возможной нештатной ситуации.

Новый срок открытия станций до сих пор не анонсирован.

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