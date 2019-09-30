Гонконг, Китай, 30 сентября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Полиция Гонконга заявляет, что радикальные протестующие готовят «экстремальные действия» во время митинга в День образования КНР, 30 сентября передает агентство Associated Press.

Studio incendo Полиция Гонконга

«Мы находимся в крайней опасности. Есть явные признаки того, что жестокость может обостриться» , — заявил на пресс-конференции представитель полиции Цзе Чунчан.

Китай празднует День образования республики 1 октября. Массовые беспорядки в Гонконге обострились 28 сентября — в годовщину начала «зонтичной революции» 2014 года.

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