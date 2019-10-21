Москва, 22 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 октября

22 октября 1941 года советские войска успешно отбили последние атаки на острова Моонзундского архипелага, оборона которых длилась с 7 августа.

22 октября 1942 года был снова сформирован Юго-Западный фронт во главе с Николаем Ватутиным.

Был отбит немецкий десант на острове Сухо на Ладожском озере.

22 октября 1943 года советские войска заняли Верхнеднепровск.

22 октября 1944 года войска Карельского фронта освободили посёлок Никель, перешли границу с Норвегией и освободили норвежский населённый пункт Тарнет.

Советские части 2-го Украинского фронта совместно с румынской армией освободили 6 населённых пунктов в Румынии и ещё 5 — в Венгрии.