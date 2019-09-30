Кострома, 30 сентября, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Костромичи смогут оставить свои имена в истории строительства приюта для бездомных людей, — сообщает Kostroma.news.

Строительство дома

Акцию проводят в костромской ночлежке для бездомных. Имя благотворителя напишут на одном из кирпичей, который используют для постройки здания. Цель мероприятия — собрать недостающие деньги, необходимые для строительства нового дома для бездомных.

Трехэтажное здание на улице Коммунаров будет состоять из ночлежки, социальной гостиницы и административных помещений. Стоимость проекта — 8 миллионов рублей. Сейчас готов цокольный этаж, в скором времени для него сделают гидроизоляцию и приступят к возведению стен первого этажа.

«Первые именные кирпичи готовы занять свое место в стене будущего приюта для бездомных людей в Костроме. Присоединяйтесь. Готов фундамент, готов цоколь, нужно строить стены. Купите кирпич и помогите бездомным. Стоит этот кирпич 500 рублей», — предлагает руководитель организации «Воскресение» Александр Пушкарев.

Желающие принять участие в акции «именной кирпич» могут перевести деньги на карту Сбербанка: № 4276 8290 1042 0926 и написать об этом на странице создателя ночлежки Александра Пушкарева.

Сейчас ночлежка состоит из старого троллейбуса и itcnb вагонов-бытовок, котельной, двух пунктов питания, бани и часовни. Там проживают 50 человек.

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