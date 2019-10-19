Москва, 20 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

20 октября

20 октября 1941 года на Ленинградском фронте началось второе наступление 54-й армии и Невской оперативной группы с целью прорыва блокады Ленинграда.

20 октября 1942 года подпольный обком компартии Украины и группа Якова Мельника Украинского штаба партизанского движения создали третье соединение партизанских отрядов Сумской области из партизанов Брянских лесов.

20 октября 1943 года созданы 1-й Прибалтийский фронт под командованием Андрея Ерёменко, 2-й Прибалтийский фронт под командованием Маркиана Попова, Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского, четыре Украинских фронта (командующие: Николай Ватутин, Иван Конев, Родион Малиновский, Фёдор Толбухин).

20 октября 1944 года Красная армия и Народно-освободительная армия Югославии освободили Белград.

Силы 2-го Украинского фронта освободили Дебрецен.