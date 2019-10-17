Москва, 18 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 октября

18 октября 1941 года началась Крымская оборонительная операция против наступления немецких и румынских частей.

Немцы заняли Малоярославец и Можайск. Под Москвой начались сильные дожди, размывшие дороги и осложнившие снабжение войск.

18 октября 1943 года Красная Армия на Украине освободила 23 населённых пункта юго-восточнее Кременчуга. Силы Степного фронта завладели ключевым для немцев поселением Дериевка.

18 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта заняли 7 горных перевалов Главного Карпатского хребта и начали наступление вглубь Чехословакии, в ходе которого освободили 12 крупных населённых пунктов.