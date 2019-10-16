Москва, 17 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

17 октября

17 октября 1941 года войска Южного фронта оставили Таганрог.

Из войск Западного фронта создан Калининский фронт во главе с Иваном Коневым.

17 октября 1942 года немецкие части прорвались к Волге, разбив фронт обороны советской 62-й армии на две части.

17 октября 1944 года войска 3-го Украинского фронта окружили крупную группировку немцев юго-восточнее Белграда.