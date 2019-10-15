Москва, 16 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 октября

16 октября 1941 года на Ленинградском фронте началась Тихвинская оборонительная операция (продлится до 18 ноября), которая должна была помешать немецким войскам замкнуть кольцо блокады Ленинграда восточнее Ладожского озера и окружить армии Северо-Западного фронта.

Красная Армия оставила Боровск. Закончилась эвакуация армии из Одессы, основные силы переброшены в Севастополь.

16 октября 1943 года Красная Армия отбила крупную атаку немцев у Мелитополя.

16 октября 1944 года в связи с освобождением Риги, был расформирован 3-й Прибалтийский фронт.

С целью вынести боевые действия в Восточную Пруссию началась Гумбиннен-Гольдапская наступательная операция 3-го Белорусского фронта.