Москва, 30 сентября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Главной ошибкой украинского президента Владимира Зеленского являются не слова, сказанные во время телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ставшие затем достоянием гласности без разрешения Киева. Об этом заявил украинский политический эксперт Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента

«Главным доказательством того, что Зеленским играют и того, что он марионетка США, является не стенограмма. В самой стенограмме, если вчитаться, ничего плохого. Один президент, в данном случае президент США Дональд Трамп, сообщает о том, что у него есть подозрения что на территории Украины нехорошие люди совершили преступление. Зеленский как человек, который заявляет, что борется с коррупцией говорит: шлите бумаги, мы разберёмся с этим преступлением», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, такое поведение Зеленского является нормальной реакцией. Главной же ошибкой украинского президента стали его действия после публикации в американских СМИ информации о его дискуссии с Трампом, в которой заокеанский лидер потребовал от украинского президента провести расследование деятельности на Украине сына потенциального кандидата в президента США от демократической партии Джо Байдена.

«Они начали оправдываться. Как говорится, «на воре шапка горит». Зеленский показал, кто он на самом деле. Эпизод из стенограммы можно было объяснить», — заявил Семченко.