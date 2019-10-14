Война: эвакуация Москвы. Одесса пала
Москва, 15 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
15 октября
15 октября 1941 года Госкомитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы в Куйбышев, Саратов и другие города с минированием мостов, заводов, объектов энергетики.
Основные силы Одесского оборонительного района начали отступление к порту и погрузились на корабли.
15 октября 1943 года советские войска перешли в наступление у Гомеля и на криворожском направлении
15 октября 1944 года войска Карельского фронта разбили немецкие силы у Печенги и открыли дорогу для наступления на Норвегию.
Части 3-го Украинского фронта достигли южных окраин Белграда.