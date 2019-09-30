Душанбе, 30 сентября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Увеличить объём добычи угля в ближайшие 20 лет до 15 млн тонн в год рассчитывают таджикистанские власти. Такие планы зафиксированы в Концепции развития угольной отрасли в Таджикистане на период до 2040 года, утверждённой постановлением правительства страны, пишет «Азия-Плюс».

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

»До 2030 года предусматривается увеличение добычи угля в 7,6 раза или 10,4 млн тонн и согласно ожидаемому результату до 2040 в 11 раз или 15 млн тонн», — сказано в документе.

Для реализации поставленной цели по наращиванию добычи угля власти планируют создавать благоприятные условия для добычи угля открытым способом, а также постепенно переходить на подземный способ. Предполагается привлечение инвестиций в отрасль, модернизация технической базы и увеличение количества разрабатываемых месторождений угля.

В настоящее время в стране официально разрабатывается 21 месторождение. Их суммарный запас оценивается в 3,6 млрд тонн.

Напомним, что в последние годы Таджикистан наращивает объёмы добычи угля. К примеру, в 2014 году в стране было добыто 870 тыс. тонн, а по итогам 2018 — уже 1,9 млн тонн.