Москва, 13 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

13 октября

13 октября 1941 года немецкие войска вышли к Можайской линии обороны Москвы. Советские войска оставили Вязьму.

13 октября 1943 года Италия объявила войну Германии. В тот же день СССР, Великобритания и США признали Италию совместно воюющей стороной.

13 октября 1944 года Красная армия освободила Ригу.

Советский десант захватил порт Линахамари в Печенгском заливе. В этом же районе силы Карельского фронта пробились к шоссе Печенга-Ахмалахтии, отрезали группу немецких войск от баз, расположенных на территории Норвегии.