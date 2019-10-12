Война: Красная армия освобождает Ригу. Италия объявляет Германии войну
Москва, 13 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
13 октября
13 октября 1941 года немецкие войска вышли к Можайской линии обороны Москвы. Советские войска оставили Вязьму.
13 октября 1943 года Италия объявила войну Германии. В тот же день СССР, Великобритания и США признали Италию совместно воюющей стороной.
13 октября 1944 года Красная армия освободила Ригу.
Советский десант захватил порт Линахамари в Печенгском заливе. В этом же районе силы Карельского фронта пробились к шоссе Печенга-Ахмалахтии, отрезали группу немецких войск от баз, расположенных на территории Норвегии.