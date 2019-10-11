Москва, 12 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 октября

12 октября 1941 года немцы высаживают десант на эстонском острове Хийумаа.

Создана Московская зона обороны. Красная Армия ушла из Калуги и Брянска.

12 октября 1943 года началась наступательная операция Западного фронта на Оршанском направлении.

Советская 1-я Польская пехотная дивизия вступила в свой первый бой с немцами у деревни Ленино.

12 октября 1944 года советские войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов потеснили немецкие силы и дошли до окраин Риги.

Завершилась Мемельская наступательная операция, в ходе которой советские части вышли к побережью Балтийского моря на участке Юрмалцы — Мемель — устье реки Неман.

Силы 2-го Украинского фронта освободили румынский город Орадеа-Маре.

Войска 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии выбили немцев из города Смедерево юго-восточнее Белграда.