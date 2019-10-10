Москва, 11 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

11 октября

11 октября 1941 года Красная армия оставила Мценск. При входе в город немецкой 4-й танковой дивизии её фланги были атакованы советской 4-й танковой бригадой, в результате чего дивизия была разгромлена. Русские танки Т-34 с тактикой «танковых засад» стали сенсацией.

11 октября 1942 года был создан подпольный ЦК КП (б) Белоруссии.

11 октября 1943 года Красная Армия на витебском направлении освободила более 40 населённых пунктов.

Советские войска завладели пригородом Гомеля, железнодорожным узлом Ново-Белица.

11 октября 1944 года силы 2-го Украинского фронта освободили главный город Трансильвании Клуж, а также 11 других населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фронта совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Княжевец.