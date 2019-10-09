Москва, 10 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 октября

10 октября 1941 года завершилась длившаяся с 29 июня оборонительная операция Карельского фронта в Заполярье и Карелии, не позволившая немцам захватить Мурманск, Кировскую (Мурманскую) железную дорогу и прорваться с севера и северо-запада к Ленинграду.

Стрельнинско-Петергофская операция завершилась неудачей: Красная Армия не смогла продвинуться вперёд, танковые прорывы и десанты оказались отбиты с большими потерями для советской стороны.

Резервный фронт был расформирован, его войска перешли в Западный фронт под командованием Георгия Жукова.

Немецкие 3-я танковая группа и 9-я армия возобновили наступление на калининском направлении. Немцы также вышли к можайской линии обороны. Войска Западного фронта начали Калининскую оборонительную и Можайско-Малоярославецкую операции.

18-я армия Южного фронта пробилась через немецкий фронт и продолжила отход к Сталино и севернее Таганрога.

10 октября 1942 года на Ленинградском фронте завершилась Синявинская операция, не сумевшая прорвать блокаду Ленинграда, но сорвавшая готовившееся наступление немцев на город.

10 октября 1943 года образован Прибалтийский фронт под командованием Маркиана Попова.

Войска Калининского фронта освободили Невель.

Началась наступательная операция левого крыла войск Юго-Западного фронта на Запорожье.

10 октября 1944 года было опубликовано сообщение с планом создания Организации Объединённых Наций по промежуточным результатам переговоров СССР, США и Великобритании в Вашингтоне.

Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на побережье Балтийского моря и к границе Восточной Пруссии. Затем силы 3-го Белорусского фронта освободили Юрбург и Таураге и перешли прусскую границу.