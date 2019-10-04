Москва, 5 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 октября

5 октября 1941 года советскими войсками Ленинградского фронта и Балтийского флота начата наступательная Стрельнинско-Петергофская операция. Цель — уничтожить немецкую группировку на южном берегу Финского залива у Петергофа и Стрельны.

Немецкая 2-я танковая группа вышла на шоссе Орёл — Брянск, 4-я армия продвинулась в сторону Вязьмы. Советское командование приняло решение отвести армии Резервного фронта на рубеж Ведерники — Жиздра, однако отход осуществить не удалось. Войскам Брянского фронта разрешено отступить к реке Десна и на вторую полосу обороны у Брянска.

Яков Черевиченко вступил в командование Южным фронтом.

5 октября 1942 года войска Воронежского фронта форсировали Дон и прорвались к окраинам Воронежа.

Орловские партизаны во главе с Дмитрием Емлютиным, Сидором Ковпаком и другими закончили крупную успешную атаку на ряд занятых немцами сёл.

5 октября 1943 года на Керченский полуостров высадился советский десант.

Красная армия на витебском направлении выбила немцев из 11 населённых пунктов.

В блокадном Ленинграде запущен завод «Баррикада».

5 октября 1944 года силы 1-го Прибалтийского фронта и 3-го Белорусского фронта начали Мемельскую наступательную операцию, в ходе которой они должны были выйти к побережью Балтийского моря и северной границе Восточной Пруссии.