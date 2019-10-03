Москва, 4 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 октября

4 октября 1941 года немецкая 3-я танковая группа прорвалась на восточный берег Днепра и направилась к Вязьме. Красная Армия нанесла по наступающей группе контрудар, однако существенных результатов он не достиг.

Немцы заняли калужский город Киров, охватили ряд группировок армий Западного и Резервного фронтов, чем открыли себе проход к Вязьме с севера и юга. Советская 4-я танковая бригада на дороге Орёл-Тула пытается остановить немцев путём танковых засад.

В ходе Донбасской операции Красная Армия была вынуждена отступить на оборонительные рубежи у Павлограда и Любицкого из-за прорыва фронта немецкой 1-й танковой группой.

4 октября 1942 года успехом окончились наступления советских войск у озер Сарпа, Цаца и Барманцак на правом берегу Волги.

В Сталинграде начались затяжные бои за заводы Красный Октябрь и Баррикады.

В Белоруссии немцы начали карательную операцию «Регата» против партизан Горецкого и Дрибинского районов.