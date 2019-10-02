Москва, 3 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 октября

3 октября 1941 года была предпринята неуспешная попытка высадить десант советского Балтийского фронта под Ленинградом у завода «ПишМаш».

Под Москвой немецкая 3-я танковая группа продвинулась на 50 км, 4-я танковая группа — на 80 км. Дивизия 2-й танковой группы прошла 250 км и ворвалась в Орёл, то есть вышла в тыл советским войскам Брянского фронта. Немцы вышли на дорогу к Москве. Советское командование решило высадить на аэродроме Орла десант.

3 октября 1942 года немцы начали карательную операцию «Хотемля — Аргуны» против партизан Суражского и Витебского районов Белоруссии.

3 октября 1944 года советские части освободили эстонский остров Хийумаа.

Войска 2-го Украинского фронта перешли румыно-югославскую границу, освободили Петровград и ещё 23 населённых пункта.