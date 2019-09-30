Власти Ирака открыли границу с Сирией
Багдад, 30 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Власти Ирака открыли границу с Сирией — на границе двух стран заработал пограничный пункт Каима, 30 сентября передает агентство Reutres.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
КПП открыт впервые за восемь лет с начала сирийской войны и войны с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке .
Иракские официальные лица уже объявили, что через КПП Каима могут свободно перемещаться граждане и все разрешенные грузы.
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