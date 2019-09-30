Багдад, 30 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Власти Ирака открыли границу с Сирией — на границе двух стран заработал пограничный пункт Каима, 30 сентября передает агентство Reutres.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

КПП открыт впервые за восемь лет с начала сирийской войны и войны с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке .

Иракские официальные лица уже объявили, что через КПП Каима могут свободно перемещаться граждане и все разрешенные грузы.

Читайте также: Сирия требует вывода войск США и Турции