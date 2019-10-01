Москва, 2 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г

2 октября

2 октября 1941 года войска финской армии заняли Петрозаводск, оккупация продолжалась 33 месяца. Под Москвой немецкие танковые группы смогли прорвать оборону Красной армии в нескольких местах — на стыках армий и пройти вглубь до 30 км. Немцы подступили к Орлу. Командование РККА начало Вяземскую оборонительную операцию, которая продлится до 13 октября.

Войска Одесского оборонительного района провели успешную контратаку в районе Ленинталя. Были взяты в плен немецкие солдаты и вооружение.

2 октября 1942 года под Сталинградом немецкие войска овладели Орловкой, отбив советскую контратаку.

Создан подпольный ЦК КП (б) Украины на территории УССР.

2 октября 1943 года на территории СССР началось формирование воинских частей румынских добровольцев.

Успешно завершилась Смоленская наступательная операция войск Калининского и Западного фронтов, подготовившая полное освобождение Белоруссии.

На Брянском фронте закончилась Брянская наступательная операция, в ходе которой брянская группировка немецкой армии была разгромлена и вытеснена из Брянска.

В Белоруссии партизанские отряды предприняли единовременный удар по железным дорогам, занятым немецкими войсками.

2 октября 1944 года десантные части Ленинградского фронта высадились на эстонском острове Хийумаа.

Войска 2-го Украинского фронта начали наступление на севере Трансильвании (Румыния / Венгрия)