Война: Петрозаводск в оккупации. Румынские добровольцы вооружаются
Москва, 2 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.
2 октября
2 октября 1941 года войска финской армии заняли Петрозаводск, оккупация продолжалась 33 месяца. Под Москвой немецкие танковые группы смогли прорвать оборону Красной армии в нескольких местах — на стыках армий и пройти вглубь до 30 км. Немцы подступили к Орлу. Командование РККА начало Вяземскую оборонительную операцию, которая продлится до 13 октября.
Войска Одесского оборонительного района провели успешную контратаку в районе Ленинталя. Были взяты в плен немецкие солдаты и вооружение.
2 октября 1942 года под Сталинградом немецкие войска овладели Орловкой, отбив советскую контратаку.
Создан подпольный ЦК КП (б) Украины на территории УССР.
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