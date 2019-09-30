Воронеж, 30 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и «Газели» в Воронеже. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла в 16:17 по местному времени на Ленинском проспекте. По предварительной информации, 40-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту №26, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом Neoplan. Вторым автобусом управлял 43-летний мужчина, который направлялся в город Волгоград.

После этого автобус ПАЗ столкнулся ещё с автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадали три пассажира, мужчина и две женщины, ехавшие в автобусе ПАЗ. Пострадавшие были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и 28 пострадавших в произошедших за выходные дни 27 и 28 сентября 18 ДТП в Курской области.