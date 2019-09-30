Липецк, 30 сентября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В Липецке подготовка к отопительному сезону 2019−2020 годов началась в мае: гидравлические испытания производились в два этапа, за это время было выявлено и устранено 1386 порывов. Об этом на брифинге 30 сентября рассказала председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова.

Тепло

АО «ЛГЭК» и филиал ПАО «КВАДРА» — «Липецкая генерация» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пунктов и оборудование в 30 котельных, а также переоборудовали три километра тепловых сетей.

На электросетях и оборудовании энергохозяйства города АО «ЛГЭК» отремонтировало более 13 км участков кабельных и воздушных линий, оборудование 158 трансформаторных подстанций, 18 силовых трансформаторов и 18 ячеек трансформаторных и распределительных подстанций.

В ходе подготовки к зиме было отремонтировано 43 тыс. погонных метров внутридомовых трубопроводов системы отопления, около 105 тыс. квадратных метров кровли, более 33 тыс. метров межпанельных швов. Всего на эти цели было направлено более 107 миллионов рублей.