Москва, 30 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп использовал своего украинского коллегу Владимира Зеленского для внутриполитической борьбы. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Зеленский стал разменной монетой во внутриэлитной борьбе в США. Что касается того, что Украина независимая — очень странно. Зеленский вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Сейчас он находится под таким пристальным вниманием, что самая лучшая стратегия в том, чтобы демонстрировать минимум активности, потому что любой шаг может быть и с той, и с другой стороны считываться как агрессия, как атака», — сказал Данюк.

В итоге скандал с публикацией телефонных переговоров Зеленского и Трампа показал, что Украина для США является даже не младшим союзником. Произошедшее показало, что Украина — сателлит, которого Штаты легко готовы бросить в «топку политической борьбы», считает эксперт.