Челябинск, 30 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. На Южном Урале Челябинск и Магнитогорск могут связать «Ласточки». Демонстрационная поездка состоялась 30 сентября в электропоезде серии ЭС1П, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд Ласточка

С инициативой провести такую поездку выступило областное правительство. Дорога из Челябинска в Магнитогорск заняла 4 часа и 9 минут. Маршрут оценили спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов и другие.

На некоторых участках скорость достигала 140 км/ч. Отметим, максимальная скорость электропоезда — 160 км/ч. На Южно-Уральской ж/д надеются на то, что расстояние между двумя крупными городами «Ласточки» смогут преодолевать не более чем за четыре часа.