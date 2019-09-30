Вашингтон, 30 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, связанных с Россией. Об этом сообщает сегодня, 30 сентября, министерство финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Под санкции попали 28-летний Денис Кузьмин и 34-летний Игорь Нестеров. Также под санкции попали три компании — Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, которые зарегистрированы на Сейшельских островах, третья компания — Linburg Industries Ltd, зарегистрированная в Чехии. В США уверены, что все три компании так или иначе связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Кроме того, санкции были наложены на яхту и самолеты, которые, по мнению американских властей, связаны с «Агентством интернет-исследований», за которым якобы также стоит Пригожин.

Все санкции вводятся под предлогом попыток подрыва «американских демократических процессов».