Кострома, 30 сентября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Костромская прокуратура признала незаконным выставление жителям Костромы увеличенных платежей за горячую воду, сообщает «Российская газета». В сентябре часть горожан получили счета за август, где суммы превышали обычные на 500−2500 рублей. Как оказалось, теплогенерирующая компания произвела расчеты без учета данных счетчиков — по нормативу.

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«Факт необоснованности действий ТГК-2 нашел подтверждение. Они проявили бездействие в выполнении своей работы. Для начисления по нормативу не было оснований. Руководству компании внесено представление и требование о перерасчете», — рассказал первый заместитель прокурора Костромы Вадим Алчинов.

В этом году власти Костромы заключили концессионное соглашение с компанией ТГК-2, согласно которому частная фирма взяла на себя обязательства по обслуживанию и ремонту имущества МУП «Городские сети».

Процесс подключения города к отоплению идет мучительно, со сбоями и переносами крайних сроков. Энергетики жалуются на крайний износ тепловых сетей и не исключают возможности аварий в зимнее время.