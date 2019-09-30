Владимир, 30 сентября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области за девять месяцев 2019 года было ликвидировано более 600 несанкционированных свалок. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Александр Байер 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области во время проверок обнаружили 1269 несанкционированных и стихийных свалок (это на 36% меньше, чем в аналогичный период 2018 года), 602 из которых уже ликвидировали.

Вдоль транспортных магистралей Вязниковского, Александровского, Киржачского, Петушинского, Собинского, Селивановского и Меленковского районов обнаружили 60 свалок — на три больше, чем годом ранее. Также до 6,4 тыс. кубических метров увеличился объём бытовых отходов, складируемых в полосах отвода автодорог регионального и межмуниципального значения. На санитарную очистку придорожных полос было направлено 25,5 млн рублей.